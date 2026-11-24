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Chiara Ferragni, la verità sulle liti tra Fedez e Fabio Maria Damato: «Volavano insulti»
L’imprenditrice ripercorre i momenti più difficili del Pandoro Gate e racconta i motivi della rottura con il suo ex manager
Non soltanto la fine del matrimonio, ma anche le tensioni tra due delle persone più importanti della sua vita professionale e privata. Nel nuovo documentario distribuito da Netflix, Chiara Ferragni torna a parlare del rapporto tra Fedez e Fabio Maria Damato, suo ex manager, raccontando i contrasti che, secondo la sua versione, si sarebbero susseguiti nel corso degli anni.
La telefonata dopo il Pandoro Gate
Le divergenze tra il rapper e il manager sarebbero diventate particolarmente accese con lo scoppio del caso Balocco. L’imprenditrice ricorda una telefonata durante la quale l’allora marito avrebbe attribuito a Damato la responsabilità di quanto accaduto.
«Fabio e Federico avevano opinioni diverse su ogni cosa. Non si sopportavano, non si sono mai sopportati, si sono scontrati più volte negli anni», racconta Chiara Ferragni. «Quando è successo il Pandoro Gate, mi ricordo che Federico ha chiamato Fabio insultandolo in tutti i modi». L’influencer spiega di aver cercato, in quella circostanza, di difendere il manager e di riportare la calma.
Le parole di Fedez a Belve
Il tema delle responsabilità era già emerso nell’intervista rilasciata da Fedez a Belve il 9 aprile 2024. Il rapper aveva escluso la malafede dell’ex moglie, pur criticando la gestione della vicenda: «Mi spiace perché lei ha deciso di prendersi tutte le responsabilità quando poteva e doveva spiegare che le responsabilità, se ci sono, non sono solo sue».
La rottura con Fabio Maria Damato
Nel documentario, Chiara Ferragni ripercorre anche la conclusione del sodalizio professionale con Fabio Maria Damato. Secondo il suo racconto, dopo le dimissioni il manager le avrebbe chiesto di essere sollevato dalle responsabilità relative alle vicende precedenti. Una richiesta alla quale l’imprenditrice avrebbe risposto negativamente, dopo essersi consultata con il proprio avvocato.
Oggi, stando alle parole della Ferragni, tra i due non ci sarebbe più alcun rapporto. A pesare sulla rottura sarebbero stati anche alcuni messaggi che l’ex collaboratore avrebbe inviato a persone a lei vicine, invitandole a interrompere i rapporti professionali con l’influencer. «Non penso che mi vuoi davvero bene come racconti in giro», conclude.
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