Il bacio tra Giorgia e Alessandro scatena la reazione di Raffaele, mentre emergono nuovi dubbi sulla frequentazione tra Chiara e Ignazio

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Nuovi scontri e colpi di scena a Uomini e Donne. Martedì 24 novembre sono state registrate le prossime puntate del dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi, con Tina Cipollari, Gianni Sperti, Alessandra Mussolini e Tinì Cansino nel ruolo di opinionisti. Secondo le anticipazioni diffuse da LolloMagazine, a movimentare la registrazione sono state le dichiarazioni di Gemma a Belve e le vicende sentimentali di Giorgia.

Trono over, nuovo scontro tra Tina e Gemma

L’intervista rilasciata da Gemma Galgani a Belve diventa motivo di confronto nello studio di Uomini e Donne. A suscitare la reazione di Tina Cipollari sono alcune parole della dama torinese sul suo modo di vivere le relazioni: «Mi concedo, mi do completamente con generosità». Alla discussione prende parte anche Gianni Sperti. Assente, invece, Barbara De Santi.

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Lara e Walter escono insieme dal programma

Buone notizie per Lara e Walter, che decidono di proseguire la loro conoscenza lontano dalle telecamere. Diversa l’atmosfera tra Chiara e Ignazio: nonostante l’esclusiva, i due sarebbero apparsi piuttosto distanti. Durante i balli, inoltre, la dama avrebbe rivolto più volte lo sguardo verso Mario Cusitore.

Trono classico, il bacio di Giorgia scatena la reazione di Raffaele

Al centro della registrazione anche Giorgia Angeloni. La tronista è protagonista di un’esterna con Alessandro Coppini, culminata in un bacio. Le immagini provocano la reazione di Raffaele Labarile, che abbandona lo studio manifestando l’intenzione di lasciare il programma. Giorgia decide quindi di raggiungerlo dietro le quinte, lasciando Alessandro al centro dello studio.

Anche Lory Ferrari sarebbe apparso infastidito, pur rimanendo al suo posto. Dopo l’eliminazione di Simone, avvenuta nelle precedenti registrazioni, sono tre i corteggiatori rimasti nel percorso della tronista. Nessuno spazio, infine, per il trono di Giacomo Vacalebre.