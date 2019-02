A cura della Redazione

Resta imbattuto il Savoia nel girone di ritorno. Ma contro il Bitonto è solo pari. Finisce 1-1 il match della 22esima giornata del campionato di Serie D (girone H) giocato al "Vallefuoco" di Mugnano.

Una rete per tempo, con i pugliesi che passano in vantaggio al 6' con Patierno, che approfitta di una distrazione in difesa dei torresi. Il Savoia ha l'opportunità di rimettere quasi subito il match in equilibrio ma Tedesco si fa parare, al 14', il rigore concesso per fallo del portiere ospite su Alvino.

Le occasioni per la squadra di Torre Annunziata non mancano, alcune sono anche clamorose, come quella capitata a Costantino il cui tiro viene ribattuto sulla linea di porta.

Nella ripresa, però, Tedesco si fa perdonare l'errore dal dischetto, realizzando al 55' il pareggio: colpo di testa su assist di Costantino. I torresi ci credono ma sono imprecisi sotto porta.

Alla fine la gara termina in parità, il Savoia forse avrebbe meritato la vittoria. In classifica sono 36 i punti, gli stessi del Team Altamura, sconfitto in casa dal Picerno.

Nel prossimo turno la trasferta a Taranto, contro la prima in classifica.