A cura della Redazione

Il cuore di Torre Annunziata ieri ha battuto per il team presieduto da Giovanni Longobardi e allenato da Coach Adelaide Salerno. Presentazione ufficiale per Sollo e compagne pronte ad affrontare il campionato di Serie C, così come per tutte le selezioni giovanili dell’Academy.

Gino Scarciello ha orchestrato come suo solito la serata, alternando momenti solenni come la presentazione della nuova maglia ad attimi più scherzosi in compagnia dei presenti.

“La Società ringrazia il sindaco Corrado Cuccurullo così come i vertici Fipav Napoli per aver presenziato all’evento. Un caloroso abbraccio va a tutti i presenti appassionati di volley e di Academy Fiamma Torrese. Avanti così”.