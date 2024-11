A cura della Redazione

Saranno ben 12 i match in programma presso la palestra Boxing Club di Angelo Vaniero, organizzati dalla Boxe Vesuviana e dal Club di Sant’Agnello, diventato una filiale in Costiera della Palestra dei mister Lucio e Biagio Zurlo di via Parini a Torre Annunziata.

Occhi puntati su Kadija Jafary, che sarà la protagonista al femminile dell’evento, e su Gennaro Ciaravolo, Cristian Oliva, Francesco Gucciardini e Salvatore Veropalumbo che rappresentano la next generation.

Si preannunciano combattimenti agguerriti per gli altri ragazzi della Vesuviana: da Leon Fusco, peso massimo di ottima tecnica, a Paolo Cirillo, Ciro Spagnuolo, Gennaro Scognamiglio e Francesco Parlato.

I ragazzi, seguiti all’angolo dai tecnici Gaetano Nespro e Pasquale Perna combatteranno sotto l’attento sguardo del Maestro Lucio Zurlo.