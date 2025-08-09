A cura di AdnKronos

Dopo la medaglia olimpica di un anno fa, lo schermidore Guillaume Bianchi sta per realizzare un nuovo sogno: diventare papà. Su Instagram l'annuncio dell'atleta, con una foto 'pancia a pancia' di fronte alla moglie,Valentina Vivio. "Precisamente un anno fa - si legge sul social - scrivevo su un post appena tornato dalle Olimpiadi che il mio (nostro) prossimo obbiettivo sarebbe stato diventare genitori. Erano passati meno di due mesi dall’aborto, quindi ero consapevole più che mai di quanto fosse difficile porsi questo obiettivo. Sappiamo perfettamente che è ancora lunga, ma piano piano stiamo iniziando a metabolizzare, stiamo iniziando ad apprezzare quello che ci sta accadendo. Non dico altro perché come ogni sportivo che si rispetti sono molto superstizioso, e quindi concludo solo dicendo… Enea siamo veramente impazienti di conoscerti".

Classe 1997, Guillaume Bianchi è uno schermidore romano. Nel 2022 ha vinto l'oro ai Mondiali del Cairo e agli Europei di Antalya nella gara a squadre di fioretto, mentre a Parigi 2024 ha vinto la medaglia d'Argento nella gara a squadre. Da settembre 2022 è sposato con Valentina Vivio, ora incinta del loro piccolo Enea. "Un nome da eroe... come un vero Bianchi che si rispetti!", ha commentato su Instagram il profilo ufficiale degli atleti azzurri, Italian Team.