A cura di AdnKronos

Arriva una sconfitta per Lorenzo Sonego e Lorenzo Musetti nella finale del torneo di doppio a Cincinnati. Gli azzurri hanno ceduto al super tie break (4-6 6-3 10-5) contro Rajeev Ram e Nikola Mektic, due dei migliori interpreti della specialità ed ex numeri uno nel doppio. "È difficile parlare dopo una dura sconfitta - ha detto Musetti a fine match -. Anche se giochiamo in singolare, volevamo tanto questo trofeo. La cosa più importante è stata condividere il campo con Lorenzo, che è il mio migliore amico nel tour. Quindi grazie Lorenzo per aver giocato con me. Voglio congratularmi con i ragazzi, hanno giocato meglio di noi soprattutto alla fine. Vanno applauditi".

Complimenti agli avversari anche da parte di Sonego: "Complimenti a voi ragazzi per questa settimana fantastica e in bocca al lupo per gli Us Open. Voglio ringraziare il mio compagno, è un grande amico ed è speciale condividere il campo quando ne abbiamo l'opportunità. Ora sono triste, ma sono felice di essere stato con te questa settimana e anche nella vita. Grazie anche al team, ci siamo divertiti molto".