Jasper Philipsen vince allo sprint la prima tappa della Vuelta di Spagna, la Torino-Novara di 187 km e conquista la maglia rossa di leader. Il belga del team Alpecin-Deceunick precede in volata il britannico Ethan Kane Vernon (Israel-Premier Tech), il colombiano Orluis Alberto Aular Sanabria (Movistar) e il primo degli italiani Elia Viviani (Lotto). Domani seconda frazione, con partenza da Alba e arrivo a Limone Piemonte dopo 160 km.
Vuelta, Philipsen vince allo sprint la prima tappa e conquista la maglia rossa
( 1 minuto di lettura)
A cura di AdnKronos
