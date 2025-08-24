A cura di AdnKronos

Marc Marquez è sempre più leader del Motomondiale. Lo spagnolo vince anche in Ungheria, sul nuovissimo circuito del Balaton Park, e chiude con bottino pieno un altro weekend da dominatore in MotoGp. Oggi, domenica 24 agosto, il fuoriclasse della Ducati ha tagliato il traguardo davanti ad Acosta e Bezzecchi, a lungo in lotta per il secondo gradino del podio, allungando così in vetta alla classifica piloti. Ecco l'ordine di arrivo e la nuova classifica piloti della MotoGp.  

Ecco l'ordine di arrivo del Gp di Ungheria di oggi, domenica 24 agosto: 

1) M. Marquez 42’37.681 

2) P. Acosta +4.314 

3) M. Bezzecchi +7.488 

4) J. Martin +11.069 

5) L. Marini +11.904 

6) F. Morbidelli +12.608 

7) B. Binder +12.902 

8) P. Espargarò +14.015 

9) F. Bagnaia +14.854 

10) F. Quartararo +15.473 

11) A. Ogura +18.112 

12) M. Oliveira +19.021 

13) A. Rins +22.861 

14) A. Marquez +25.938 

15) F. Di Giannantonio +26.262 

16) F. Aldeguer +55.239 

RIT J. Zarco  

RIT J. Miller 

RIT R.Fernandez  

RIT J. Mir  

RIT E. Bastianini  

 

 