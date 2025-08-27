A cura di AdnKronos

Jasmine Paolini si prepara a scendere in campo agli Us Open 2025. La tennista azzurra oggi, mercoledì 27 agosto, sfiderà Iva Jovic nel secondo turno dello Slam americano, a cui arriva dopo la delusione di Wimbledon, in cui è stata eliminata al secondo turno, e soprattutto la finale di Cincinnati, dove è stata battuta da Iga Swiatek. Il cemento di New York ha mostrato però una Jasmine insolita, che veste una 'maschera' nuova.

Paolini ha infatti esordito agi Us Open battendo in due set l'australiana Destanee Aiava e, durante il match, è stata immortalata in una posa particolare. Il fotografo Ray Giubilo ha infatti condiviso su Instagram uno scatto che ritrae Jasmine, nel suo completo nero, con la faccia completamente coperta dalla racchetta, ma non è tutto.

La conformazione della racchetta, unita alla luce dell'impianto, si sposano alla perfezione con gli occhi e la bocca di Paolini, facendola sembrare una maschera di Halloween: "Jasmine Paolini agli Us Open... e non è Halloween", ha scritto divertito il fotografo a corredo della foto.