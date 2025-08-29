A cura di AdnKronos

Chris Froome è stato operato con successo e si trova in ospedale dove sta ricevendo le cure del personale sanitario. Ad aggiornare sulle condizioni di salute del ciclista britannico della Israel Premier Tech, caduto in allenamento in Costa Azzurra nei giorni scorsi, è il suo entourage.

"Possiamo confermare che Chris è stato operato con successo, a seguito dei suoi infortuni. Le procedure sono andate come pianificato, Chris ora è in ospedale e sta ricevendo le cure dei medici e del personale sanitario che lo sta seguendo", si legge sui social. "Chris è su di morale ed è molto grato per l’eccellente supporto medico che ha ricevuto. Lui e la famiglia ci tengono a ringraziare i tifosi, gli appassionati, gli amici e tutta la comunità del ciclismo per il loro interesse e per i messaggi ricevuti in questi giorni”, conclude il comunicato.

Il corridore quarantenne aveva riportato uno pneumotorace, cinque costole rotte e una frattura alle vertebre lombari a seguito dell'incidente durante l'allenamento.