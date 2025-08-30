A cura di AdnKronos

Oscar Piastri domina ancora le qualifiche e si prende la pole position nel Gp d'Olanda. Per il pilota australiano della McLaren giro veloce, in 1:08.662, e partenza davanti al compagno di squadra Lando Norris che aveva dominato le prove libere. Terza piazza per il campione del mondo in carica Max Verstappen, sesta e settima la Ferrari con Charles Leclerc e Lewis Hamilton. Ecco la griglia di partenza del Gp d'Olanda di domani, domenica 31 agosto.

Ecco la griglia di partenza del Gp d'Olanda:

1) Oscar Piastri (McLaren)

2) Lando Norris (McLaren)

3) Max Verstappen (Red Bull)

4) Isack Hadjar (VCARB)

5) George Russell (Mercedes)

6) Charles Leclerc (Ferrari)

7) Lewis Hamilton (Ferrari)

8) Liam Lawson (VCARB)

9) Carlos Sainz (Williams)

10) Fernando Alonso (Aston Martin)

11) Andrea Kimi Antonelli (Mercedes)

12) Yuki Tsunoda (Red Bull)

13) Gabriel Bortoleto (Kick Sauber)

14) Pierre Gasly (Alpine)

15) Alex Albon (Williams)

16) Franco Colapinto (Alpine)

17) Nico Hülkenberg (Kick Sauber)

18) Esteban Ocon (HAAS)

19) Oliver Bearman (HAAS)

20) Lance Stroll (Aston Martin