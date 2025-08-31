A cura di AdnKronos

Oscar Piastri domina anche il Gp d'Olanda ed è sempre più leader del Mondiale piloti di Formula 1. Oggi, domenica 31 agosto, il pilota australiano ha dominato con la sua McLaren sul circuito di Zandvoort, davanti al campione del mondo Max Verstappen e a un incredibile Isack Hadjar, al primo podio in carriera con la sua Racing Bulls.

Colpo di scena a una manciata di giri dal termine, con il ritiro di Lando Norris per un problema alla McLaren. Prima, anche i ritiri delle Ferrari di Lewis Hamilton e Charles Leclerc.

Ecco l'ordine di arrivo del Gp d'Olanda:

1. Oscar Piastri (McLaren)

2. Max Verstappen (Red Bull)

3. Isack Hadjar (Racing Bulls)

4. George Russell (Mercedes)

5. Alexander Albon (Williams)

6. Oliver Bearman (Haas)

7. Lance Stroll (Aston Martin)

8. Fernando Alonso (Aston Martin)

9. Yuki Tsunoda (Red Bull)

10. Esteban Ocon (Haas)

11. Franco Colapinto (Alpine)

12. Liam Lawson (Racing Bull)

13. Carlos Sainz (Williams)

14. Nico Hulkenberg (Kick Sauber)

15. Gabriel Bortoleto (Kick Sauber)

16. Kimi Antonelli (Mercedes)

17. Pierre Gasly (Alpine)

Rit. Lando Norris (McLaren)

Rit. Charles Leclerc (Ferrari)

Rit. Lewis Hamilton (Ferrari)

1. Oscar Piastri (McLaren) – 310 punti

2. Lando Norris (McLaren) – 275 punti

3. Max Verstappen (Red Bull) – 205 punti

4. George Russell (Mercedes) – 184 punti

5 .Charles Leclerc (Ferrari) – 151 punti

6. Lewis Hamilton (Ferrari) – 109 punti

7. Kimi Antonelli (Mercedes) – 72 punti

8. Alex Albon (Williams) – 64 punti

9. Nico Hulkenberg (Kick Sauber) – 37 punti

10. Isack Hadjar (Racing Bulls) – 37 punti

11. Lance Stroll (Aston Martin) – 30 punti

12. Fernando Alonso (Aston Martin) – 28 punti

13. Esteban Ocon (Haas) – 27 punti

14. Pierre Gasly (Alpine) – 20 punti

15. Liam Lawson (Racing Bulls) – 20 punti

16. Carlos Sainz (Williams) – 16 punti

17. Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) – 14 punti

18. Oliver Bearman (Haas) – 14 punti

19. Yuki Tsunoda (Red Bull) – 10 punti

20. Franco Colapinto (Alpine) – 0 punti