A cura di AdnKronos

Jannik Sinner sfida Lorenzo Musetti nel derby azzurro agli Us Open 2025. Oggi, mercoledì 3 settembre a New York, il numero uno del mondo - in diretta tv in chiaro e streaming nella notte italiana tra oggi e giovedì 4 settembre - affronta il tennista toscano nei quarti di finale dello Slam americano, l'ultimo della stagione e a cui Sinner arriva da campione in carica, in quello che è anche il primo derby italiano ai quarti di uno Slam dell'era Open. Musetti arriva al match dopo aver battuto lo spagnolo Jaume Munar negli ottavi, oltre al francese Mpetshi Perricard, il belga Goffin e l'azzurro Flavio Cobolli nei turni precedenti.

Sinner invece ha superato Alexander Bublik in tre set. Jannik aveva già eliminato, nei primi turni degli Us Open, il ceco Kopriva all'esordio e poi l'australiano Popyrin e il canadese Shapovalov, in quella che è stata la partita più dura per lui, vinta in rimonta in quattro set.

La sfida tra Sinner e Musetti è in programma nella giornata di oggi a New York, mercoledì 3 settembre, nella notte italiana tra 3 e 4 settembre. Il match chiude il programma serale sul campo dell'Arthur Ashe Stadium. Alle 19 locali, l'1 della notte italiana tra mercoledì 3 e giovedì 4, si gioca il quarto di finale femminile tra Naomi Osaka e Karolina Muchova. A seguire, non prima delle 3 del mattino, il derby taliano tra Sinner e Musetti.

I due tennisti, compagni di squadra in Coppa Davis, si sono affrontati in due precedenti, con Jannik che conduce con un parziale di due vittorie a zero. L'ultimo incontro risale ai quarti di finale del Masters 1000 di Montecarlo del 2023, quando Sinner si impose in due set.

Sinner-Musetti, come tutte le partite degli Us Open 2025, sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su SuperTennis, ma anche sui canali di SkySport. Il match sarà visibile anche in streaming sull'app Sky Go, su NOW e SuperTenniX.