A cura della Redazione

Negli ultimi mesi, la Guardia di Finanza ha condotto diverse attività di controllo nei pressi della Reggia di Caserta al fine di contrastare i fenomeni di abusivismo commerciale e, più in generale, per assicurare i quotidiani servizi disposti dalla Prefettura per il mantenimento dell’ordine e della sicurezza pubblica nel capoluogo.

I Baschi Verdi del Gruppo di Caserta hanno effettuato numerosi interventi finalizzati a prevenire e reprimere la diffusione del commercio ambulante “fuori legge” nell’area antistante la Reggia, fenomeno richiamato proprio dall’esponenziale incremento di visitatori a partire dalla stagione primaverile e che, in molti casi, produce anche notevoli disagi al regolare e sereno accesso degli stessi visitatori all’interno del Palazzo.

Effettuati numerosi sequestri di materiale di merchandising (guide cartacee turistiche, calamite e altri souvenir) non riconducibile ai canali ufficiali di vendita nonché di accessori per la persona (occhiali, collane, bracciali, ecc.), palesemente contraffatti e/o venduti in violazione delle ordinanze sindacali che vietano qualsiasi forma di commercio ambulante nell’area in questione.

Sono state, altresì, irrogate le conseguenti sanzioni amministrative nei confronti dei soggetti responsabili - di nazionalità italiana e straniera -, in alcuni casi rivelatisi anche beneficiari di reddito di cittadinanza e, pertanto, segnalati all’Autorità Giudiziaria e all’INPS per l’indebita percezione dell’ausilio economico.