Nonn ce l'ha fatta uno dei due operai rimasti gravemente feriti dopo l’esplosione all’interno dell’officina autodemolizioni Motortecno srl di Pomigliano d’Arco. Si tratta dell’operaio di origine moldava Bujac Vasile, di 31 anni.
Il giovane è deceduto nell’ospedale Cardarelli di Napoli per l’aggravamento del quadro clinico, già critico al momento del suo ricovero.
L’autorità giudiziaria ha disposto il trasferimento della salma per l’esame autoptico.
