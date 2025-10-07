A cura della Redazione

Ieri sera i carabinieri sono intervenuti all’interno del centro commerciale Vulcano Buono.

Poco prima – all’interno di un magazzino in allestimento per un nuovo punto vendita – un operaio di 53 anni originario della provincia di Foggia, regolarmente assunto, mentre stava montando la scaffalatura, sarebbe caduto da un’altezza di circa due metri.

L'ambulanza del 118, accorsa sul posto, ha trasferito l'uomo prima all'ospedale di Nola e poi a quello del Mare, dove attualmente è ricoverato in pericolo di vita e in prognosi riservata.

Sul posto è intervenuto il personale del servizio Sicurezza ambienti di lavoro dell’Asl Napoli 3 sud. Sequestrata parte dell’impalcatura.