Palermo, bimba di genitori no vax muore a 4 anni: sospetta difterite. Ricoverato anche il cuginetto

A cura di AdnKronos

Una bambina di quattro anni è morta la notte scorsa all'ospedale Civico di Palermo. L'ipotesi della causa di morte è difterite. I genitori no vax, alla nascita, non l'avevano fatta vaccinare. La bambina è arrivata sabato notte all'ospedale Cervello in condizioni disperate, qui è stata intubata, ma viste le sue condizioni è stata trasferita il 15 agosto alla terapia intensiva dell'Ospedale dei bambini di Palermo.

Sentiti dai medici, i genitori, originari dello Zen, hanno raccontato di non avere vaccinato la figlia perché una parente era autistica e temevano che fosse colpa del vaccino. La notte scorsa la morte con ogni probabilità per difterite. I genitori della piccola ora hanno fatto vaccinare gli altri tre figli.

La procura di Palermo ha aperto un'inchiesta, dopo la segnalazione dell'ospedale Civico di Palermo. La procura disporrà l'autopsia sul corpicino che verrà eseguita all’Istituto di medicina legale del Policlinico. I carabinieri hanno già acquisito le cartelle cliniche per ricostruire l’accaduto.

La pediatra della bambina, come apprende l'Adnkronos, aveva lanciato l'allarme. Era stata la stessa pediatra a indicare ai genitori il ricovero della piccola per sospetta difterite.

Ricoverato anche cuginetto ma le sue condizioni non sono gravi

Il cuginetto di 4 anni della bambina morta a Palermo per difterite è ricoverato all'ospedale dei bambini con gli stessi sintomi della cugina. Ma le sue condizioni, come si apprende, non sono gravi. Il bimbo era stato vaccinato regolarmente. Ecco perché seppure contagiato, spiega all'Adnkronos Domenico Cipolla, il direttore sanitario dell'Ospedale Civico di Palermo, "le sue condizioni non sono gravi".