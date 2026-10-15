Rassegna stampa di giovedì 15 ottobre: cronaca nel Vesuviano, politica, economia e tensioni internazionali

A cura della Redazione

Giovedì 15 ottobre 2026 – Nuovo appuntamento con la rassegna stampa di TorreSette, dedicata alle principali notizie della giornata, dalla politica nazionale alla cronaca, dagli scenari internazionali all'attualità campana.

Campania e Napoli

Campania: autonomia differenziata, Fico annuncia ricorso

Si riaccende lo scontro politico sull'autonomia differenziata. Il Governo ha approvato i disegni di legge relativi a ulteriori forme di autonomia per Lombardia, Veneto, Piemonte e Liguria. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

Dura la posizione del presidente della Regione Campania, Roberto Fico, che annuncia un ricorso alla Corte costituzionale, denunciando il rischio di accentuare le disuguaglianze tra Nord e Sud.

Napoli: violenza al Vomero, proseguono le indagini

Nuovi sviluppi nell'inchiesta sulla violenta aggressione avvenuta in piazza Vanvitelli, al Vomero. Gli investigatori hanno effettuato perquisizioni e acquisito telefoni cellulari e indumenti per ricostruire le responsabilità dei giovani coinvolti. Tra gli indagati figurerebbero anche due figli di appartenenti alle forze dell'ordine.

Melito di Napoli, incendio sul tetto di una palazzina: evacuate 26 famiglie

Paura ieri a Melito di Napoli, nel rione 219, dove un incendio ha interessato il tetto di una palazzina in via Po. Evacuate precauzionalmente 26 famiglie e una scuola vicina. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno domato le fiamme. Nessun ferito o intossicato, ma otto famiglie non hanno potuto fare rientro nelle proprie abitazioni. Indagini in corso sulle cause del rogo.

Area Vesuviana

Circumvesuviana: nuovi orari invernali, meno corse la domenica

Novità per i pendolari della Circumvesuviana. Il nuovo programma invernale dell'Eav prevede circa 280 corse giornaliere, con frequenze generalmente di trenta minuti su alcune direttrici e una riduzione del servizio domenicale. Un tema particolarmente sentito dai viaggiatori di Torre Annunziata, Pompei, Torre del Greco e della Penisola Sorrentina.

Torre Annunziata: polemica per le offese a don Ciro Cozzolino

Tiene banco la vicenda delle pesanti offese rivolte sui social a don Ciro Cozzolino, già presidente del presidio di Libera di Torre Annunziata, dopo un suo intervento sulla memoria del giornalista Giancarlo Siani.

Le parole di Carmela Gionta hanno provocato la dura condanna di Libera, che parla di un tentativo di intimidazione. La vicenda ha trovato spazio anche sulla stampa nazionale e regionale.

Castellammare: Fincantieri, confronto sul futuro del cantiere

Il futuro industriale e occupazionale dello stabilimento Fincantieri di Castellammare di Stabia resta al centro dell'attenzione. L'amministratore delegato Pierroberto Folgiero ha illustrato le prospettive legate all'introduzione della robotica e dell'intelligenza artificiale nella cantieristica navale. Sindacati e rappresentanti istituzionali chiedono chiarezza sugli investimenti e sulle ricadute occupazionali.

Politica ed economia

Manovra e tensioni nel Governo

La legge di Bilancio continua ad alimentare il confronto politico, con particolare attenzione alle misure fiscali, al costo dell'energia e alle risorse disponibili. Il Governo è impegnato nella definizione degli interventi economici, mentre resta aperto il confronto con l'Unione europea sulla flessibilità dei conti pubblici.

Attualità

Papa Leone XIV, attenzione alle condizioni di salute

Restano in primo piano le condizioni di Papa Leone XIV, sottoposto nei giorni scorsi a un intervento chirurgico al Policlinico Gemelli di Roma per la rimozione di una lesione polmonare. Il decorso postoperatorio è seguito con attenzione anche a livello internazionale. Dal presidente americano Donald Trump sono arrivati auguri di pronta guarigione al Pontefice.

Cultura

Arriva al cinema il film su Pino Daniele

Da oggi, giovedì 15 ottobre, arriva nelle sale italiane “Je so' pazzo”, il film dedicato a Pino Daniele, diretto da Nicola Prosatore e interpretato da Massimiliano Caiazzo. Un racconto cinematografico della vita e del percorso artistico del grande cantautore napoletano.

Esteri

Ucraina, nuove tensioni con gli Stati Uniti

La guerra tra Russia e Ucraina continua a occupare le prime pagine dei quotidiani. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky critica duramente le scelte di Donald Trump, mentre proseguono gli attacchi alle infrastrutture energetiche.

L'Unione europea valuta nuove iniziative diplomatiche per sostenere Kiev. Intanto cresce la preoccupazione per la sicurezza energetica e per le conseguenze economiche del conflitto.

Medio Oriente, tensione ancora elevata nell'area del Golfo Persico

Le notizie di una portacontainer colpita nello Stretto di Hormuz e il rischio di un'ulteriore escalation militare mantengono alta l'attenzione internazionale.

Sport

Champions League, serata amara per Roma e Como: due sconfitte

I giallorossi travolti dalla rimonta del Real Madrid, mentre i lariani cedono in trasferta al Feyenoord. Quattro sconfitte su quattro per le italiane nella seconda giornata.

Roma-Real Madrid 3-4. Clamorosa rimonta degli spagnoli allenati dall'ex José Mourinho. La Roma di Gasperini, avanti 3-1 fino all'83' grazie alla rete di de Roon e alla doppietta di Malen, subisce tre gol in sette minuti. A firmare il successo del Real sono Mbappé, Espì, Endrick e Rüdiger, quest'ultimo autore della rete decisiva al 90'.

Feyenoord-Como 3-2. Sconfitta anche per la formazione di Cesc Fàbregas, passata inizialmente in vantaggio con Diao. Gli olandesi ribaltano il risultato con Zechiel, Moussa e un'autorete del portiere Sánchez. Inutile il gol di Douvikas nel recupero.