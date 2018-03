A cura della Redazione

Un terremoto di magnitudo 2.4 è stato registrato alle 15.09 ora italiana nei Campi Flegrei, con epicentro a 5 km a est di Pozzuoli. Il sisma è stato localizzato dai macchinari dell'Osservatorio Vesuviano a 2 km di profondità.

Nel raggio di 10 km dall'epicentro, i Comuni di Pozzuoli, Bacoli, Quarto, Monte di Procida, Marano, Napoli, Calvizzano, Qualiano e Mugnano.

Il sindaco di Pozzuoli, Vincenzo Figliola, ha scritto un post su Facebook: «È in corso uno sciame sismico. Sono in contatto con l'Osservatorio Vesuviano che ci invita a non creare allarmismi e panico. L'Osservatorio sta controllando l'attività per garantire la nostra sicurezza. Tutto rientrerebbe nella dinamica dello stato di allerta "giallo" di attenzione della caldera dei Campi Flegrei, nella normale attività del territorio».

«Sono stati registrati una trentina di eventi sismici localizzati nell’area Solfatara-Pisciarelli con profondità comprese tra 1 e 3 km - scrive la direttrice dell'OV, Francesca Bianco -. L’evento di maggiore energia si è verificato alle ore 15:09 locali con una magnitudo 2.4. L’Osservatorio Vesuviano dell’INGV sta monitorando costantemente la situazione».

