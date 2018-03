A cura della Redazione

Isola pedonale domenica 18 marzo a Torre Annunziata. L'annuncio è del vicesindaco con deleghe a Commercio e Viabilità, Gaetano Veltro, che ha lanciato l'iniziativa concertata con la Confcommercio locale.

La chiusura al traffico veicolare è stata disposta dalle ore 10 alle 13, ed interesserà il tratto di corso Umberto I compreso tra l'intersezione con via Gino Alfani (esclusa) e via dei Mille (esclusa). Qui, non sarà possibile lasciare in sosta le auto lungo i marciapiedi.

In questo modo si creeranno meno difficoltà alle attività commerciali aperte di domenica che insistono fuori dalla zona pedonale. Infatti, chi vorrà raggiungere con l'auto l'area sud della città, da via Vittorio Veneto potrà percorrere via dei Mille o via IV Novembre/piazza Cesàro.

«Si tratta dell'avvio di un progetto sperimentale esteso a tutte le domeniche - afferma il vicesindaco - che vedrà coinvolti successivamente anche altri Assessorati e associazioni di categoria. L'obiettivo è quello di creare una Zona a Traffico Limitato permanente in determinate fasce orarie giornaliere. La sperimentazione ci dovrà dare alcuni indicatori in termini di ricaduta sul commercio e sulla viabilità. Inoltre, tale progetto rientra in un quadro più complessivo in cui saranno presi in considerazione altri fattori. Tra questi, aree di parcheggio, quelle di sosta nelle strisce blu ed una più ampia serie di servizi che l'Amministrazione comunale guidata dal sindaco Vincenzo Ascione intende esternalizzare».

Per quanto riguarda l'isola di domenica, i bambini potranno divertirsi con l'animazione in strada. «Se il progetto sarà portato avanti - conclude Veltro -, contiamo di diversificare le iniziative domenicali con mercatini a tema (alimentari, artigianali, oggettistica) in modo da richiamare cittadini anche da altri Comuni limitrofi».

