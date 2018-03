A cura della Redazione

Cena Stellata a Villa Alma Plena Con lo chef Giovanni De Vivo. Villa Alma Plena a Caserta è una principesca struttura che si posiziona nella riserva di caccia dei Borbone; sorta nel 1800 appartenne al marchese Antonio Letizia, il cui figlio Generale Giuseppe Letizia fu al servizio di Francesco II di Borbone e firmò nel 1860 l’armistizio con Garibaldi nel Palazzo del Pretorio in Sicilia.

La Villa, sapientemente ristrutturata dalla famiglia Buiano, accoglie tra gli ulivi secolari, agrumeti e piante ornamentali, ricevimenti d’eccellenza. L’evento “Benvenuta Primavera” vedrà la partecipazione dello chef Giovanni De Vivo Stella Michelin del Ristorante Il Mosaico di Ischia.

“Benvenuta Primavera”, organizzata da Angela Merolla, si terrà venerdì 23 marzo alle ore 20.30 nell’occasione ai fornelli ci saranno oltre allo chef resident Salvatore Spuzzo e lo chef Stella Michelin Giovanni De Vivo, anche un team di abili chef campani, che realizzeranno tradizionali piatti della “stagione bella” che porteranno al delizioso dolce finale della maestra pasticcera Stella Ricci e alla Colomba Artigianale Domenico Fioretti. Il benvenuto alla primavera sarà supportato dai consigli del centro benessere “Heaven Beauty & SPA” e da "Le Fate degli Ulivi" linea cosmetici naturali all'olio extravergine di oliva Olearia Duraccio, che consiglieranno come apportare beneficio al corpo in questa stagione di risveglio della natura.

A stuzzicare il palato ci penseranno gli eccezionali chef:

Chef Giovanni De Vivo Stella Michelin “Il Mosaico” Ischia

Chef Salvatore Spuzzo “Villa Alma Plena”

Chef Antonio Tecchia “Il San Cristoforo” Ercolano

Chef Fabio Ometo “Villa Trabucco” Torre del Greco

Chef Ciro Campanile “ Hotel Elisabetta” Lettere

Chef Antonio Borriello “Villa Trabucco” Torre del Greco

Chef Carlo Verde “Le Nereidi” Amalfi

Menù

Aperitivo di benvenuto: Fantasie degli Chef -Tris di formaggi irpini Cooperativa Agricola Pecorino Bagnolese – Bagnoli Irpino con pecorino stagionato 12 mesi in grotta a latte crudo locale, ecorino affinato su vinacce 14 mesi in grotta a latte crudo locale Caprino stagionato 4 mesi in grotta a latte crudo locale Jamon Iberico Senorio de Olivenza denominazione di origine Dehesa de Extremadura - 100% razza pura iberica stagionato 36 mesi

Chef Giovanni De Vivo Stella Michelin - Astice in Primavera su letto di patate viola, crumble, spinaci e Provolone del Monaco Dop

Chef Resident Salvatore Spuzzo e Chef Carlo Verde riso carnaroli invecchiato, piselli, seppie arrostite e limoni canditi

Chef Fabio Ometo e Chef Antonio Borriello Candele trafilate al bronzo, spezzate e farcite con verza stufata, cipollotto di Montoro, guanciale, su guazzetto di frutti di mare con brunoise e vellutata di patate al latte affumicato

Chef Antonio Tecchia e Chef Ciro Campanile Middine del mar nostro laccato al teriaky su pop-corn e insalatina di puntarelle

Maestra Pasticcera Stella Ricci Rotondi “Abbraccio” Armonia di cioccolato e frutta

Mastro Fornaio Domenico Fioretti Carinaro Colomba “Albicocca e cioccolato” Pani e grissini artigianali di sua lavorazione.

Amarè Distilleria Petrone - Amaro alle Erbe della Reggia di Caserta

Vini in abbinamento: Neroluce Spumante Brut Doc – Metodo Martinotti -Blanc de noirs - da uve Nero d’Avola

Cantine Vitematta Casal di Principe CEAsprinio Igt Terre del Volturno annata 2017 Cantina di Lisandro “Lancella” Pallagrello Bianco Terre del Volturno IGP annata 2016, Tenuta Ippocrate Montefredanel; Primum Fiano di Avellino DOCG annata 2015; Casula Vinaria – Campagna; Primavera Aglianico Rosato Colli di Salerno IGP annata 2017

Partner:

Jamonita – Distributore food di qualità Nocera Inferiore Consorzio Tutela Provolone Del Monaco Dop - Vico Equense

Olearia Duraccio "Le Fate degli Ulivi" linea cosmetici naturali all'olio extravergine di oliva - Ottaviano

Heaven Beauty & SPA centro benessere - Mercogliano

Pastifico Arte & Pasta Boscoreale

Linea Blu Csm – Centro spedizione molluschi -Lettere NA

Melius Catering – Pagani

Azienda Agricola Salera - Martinengo BG

Distilleria Petrone – Mondragone

Costo della cena euro 70 (Vini inclusi)

Per info e prenotazioni:

Villa Alma Plena

Via S. Prisco Loc. Mazzocca - Caserta

Mobile: 392 951 9069