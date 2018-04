A cura della Redazione

A causa di un guasto improvviso alla rete idrica, molte zone di Torre Annunziata sono rimaste senz'acqua.

La Gori comunica che dalle ore 18 di sabato 28 aprile i rubinetti resteranno a secco in via dei Mille, via Vesuvio, via IV Novembre, via Vittorio Veneto, corso Umberto I, via Talamo, via Andrea Costa, piazza Ernesto Cesàro, ed in tutte le traverse delle strade indicate.

Il ripristino del servizio dovrebbe avvenire - stando a quanto riferisce l'azienda idrica - a partire dalle ore 21.

