A cura della Redazione

Gli studenti non sentono la loro professoressa da 48 ore. Si preoccupano ed informano gli altri insegnanti e il personale di una pizzeria che si trova nei pressi dell’abitazione della docente. Questi allertano i carabinieri che, recatosi sul posto insieme all’ambulanza del 118, non ricevendo alcuna risposta dal citofono, forzano la serratura dell’abitazione dove abita la donna, trovandola distesa per terra.

Fortunatamente nulla di grave, solo una caduta dovuta alla disabilità motoria della docente che l’ha costretta a stare dal martedì sera - 8 maggio - fino al giovedì (intorno alle 12.00) sdraiata sul pavimento senza poter chiedere aiuto. «Ho solo fame», ha confessato al collega A. P. (docente dell'Istituto Cesàro di Torre Annunziata) che, nel frattempo, l’aveva raggiunta pochi minuti dopo l’arrivo dei soccorsi. Le condizioni della donna, comunque, sono apparse da subito buone al punto che non è stato necessario alcun ricovero in ospedale.

Gli studenti frequentano l’istituto Cesàro di Torre Annunziata; la docente, 50 anni, abita a Vico Equense, in costiera sorrentina. Tra di loro un legame molto forte, tanto da allarmare i ragazzi per la “ingiustificata” assenza della loro professoressa.

Una bella storia che si contrappone ai tanti fenomeni di bullismo che ultimamente sono alla ribalta della cronaca.

La docente è rientrata stamattina a scuola ed ha ringraziato commossa i suoi studenti. Fondamentale e provvidenziale il loro intervento.

