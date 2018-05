A cura della Redazione

Preentato a Torre Annunziata il progetto sociale "Il Filo di Arianna - Tessere Opportunità", destinato ad aiutare le donne nel loro inserimento nel mondo del lavoro.

L'iniziativa è rivolta alle residenti nei quattro Comuni dell'Ambito N30: Torre Annunziata, Boscoreale, Boscotrecase e Trecase.

Un sodalizio strategico, con capofila Asse Legale S.r.l. in partnership con l’Ambito NA30 e Agia onlus. L’obiettivo è quello di favorire l’occupazione al femminile, la crescita professionale ed i percorsi di carriera, promuovendo la conciliazione vita/lavoro con strumenti concreti.

«Quello di oggi è un momento importante nella storia delle Politiche Sociali, perché questa iniziativa rappresenta un primo significativo passo verso il rilancio di questo settore sul nostro territorio - spiega il dott. Nicola Anaclerio, coordinatore dell’Ufficio di Piano -. L’obiettivo è quello di creare una piattaforma che aiuti le donne ad inserirsi o reinserirsi nel mondo del lavoro - conclude -, fornendo loro anche gli strumenti adeguati per gestire al meglio un impiego con le incombenze legate all’ambito familiare».

Alla presentazione del progetto è intervenuto anche il sindaco di Torre Annunziata, Vincenzo Ascione.

«Questa Amministrazione sta mostrando grandissima attenzione rispetto al tema delle Politiche Sociali e delle Pari Opportunità - afferma il primo cittadino -. E le donne rappresentano un tassello essenziale per ricostruire il complicato puzzle della nostra città. E’ vero, c’è ancora tanto da fare. La squadra di governo - conclude Ascione - si sta impegnando al massimo per restituire ai cittadini e soprattutto alle cittadine ciò che meritano e consentire così di guardare al futuro con positività e speranza».

Entusiasta dell’iniziativa anche Chiara Marciani, assessore al Lavoro e alle Pari Opportunità della Regione Campania.

«Ringrazio i partner che si sono impegnati così tanto nella realizzazione di questo progetto - dichiara Marciani -. Il ruolo delle donne è essenziale e consente la crescita in tutti gli ambiti della società. L’elemento chiave di queste iniziative è rappresentato dal fatto che esse sono personalizzate in base alle caratteristiche e alle esigenze dei territori di riferimento. Sarà bello - conclude l’assessore - rincontrarsi a fine progetto, tra ventiquattro mesi, per scoprire quali risultati sono stati raggiunti».

La consigliera regionale, Loredana Raia, si è soffermata sul concetto di ridare speranza alle tante donne che si confrontano con diverse problematiche all’interno della quotidianità.

«La donna rappresenta il pilastro della famiglia - spiega -. Gli uomini e i figli fanno affidamento a loro per qualsiasi cosa, specie sulla loro capacità di gestire il nucleo familiare. Questo progetto è un modo concreto per aiutare le donne a rimettersi in gioco e credere in se stesse e nelle proprie capacità. Il sindaco Ascione - conclude Raia - sa riconoscerne il valore delle donne, e lo testimonia la volontà di affidare loro delicati incarichi istituzionali».

Gli investimenti e la formazione sono i punti sui quali ha voluto soffermarsi anche la consigliera regionale Vincenza Amato.

«La giunta De Luca si sta prodigando per dare nuovo impulso al settore delle Pari Opportunità - dice -. Stiamo creando le condizioni strategiche per poter operare in maniera adeguata e per investire sul capitale umano della Campania».

In conclusione, l’assessore alle Politiche Sociali del comune di Torre Annunziata, Stefano Mariano, sottolinea come «l’obiettivo dell’Amministrazione comunale è quello di supportare e sostenere progettualità che consentano alle donne l’ingresso o il reinserimento nel mondo del lavoro. I numeri sull’occupazione femminile, specie nel Mezzogiorno, non sono confortanti. Ed è per tale ragione che, grazie all’istituzione del Concilia Point, verranno messi a disposizione professionisti che sono in grado di aiutare e di indirizzare le donne verso il giusto percorso da seguire».

Presenti all’incontro, inoltre, Fortunata Caragliano, direttore generale per le Politiche Sociali e Socio-Sanitarie della Regione Campania, e il sindaco di Boscotrecase, Pietro Carotenuto, entrambi favorevolmente colpiti dall’iniziativa.

L’articolazione del progetto prevede due interventi principali. L’istituzione del “Concilia Point” e l’erogazione dei “Voucher per la prima infanzia”. Il primo, che avrà sede a Palazzo Criscuolo a Torre Annunziata, è uno spazio pubblico per conoscere e per conoscersi, e si rivolge ad un ampio target di donne: lavoratrici a tempo indeterminato, determinato e atipiche; autonome e imprenditrici; disoccupate, che precedentemente hanno perso il proprio impiego, o inoccupate (che hanno smesso di cercare lavoro o giovani donne che ancora non si sono affacciate sul mercato lavorativo).

Il secondo, in collaborazione con l’Istituto “Mazzarello” e la Casa Salesiani “Don Bosco”, fornirà un supporto concreto alle mamme in età lavorativa, offrendo ai loro figli, in età compresa tra i 3 e i 12 anni, la possibilità di frequentare gratuitamente ludoteche (10 beneficiarie per 125 giorni), spazi per bambini e bambine (10 beneficiarie per 127 giorni) e campi estivi (40 beneficiarie per 20 giorni).

