Gennaro Gatto, semplicemente Rino per gli amici, non è più. È dipartito in quel di Meta di Sorrento, cittadina dove da lungo tempo viveva e nella quale aveva mirabilmente svolto la sua missione di educatore. Ci lascia così, poco dopo il caro Gigi Prete, un altro storico membro dello scoutismo torrese, nonché degnissimo figlio di questa nostra città, che ha molto amato ed onorato, tenendone alto il nome, con il suo impegno quotidiano di docente e poi preside. A Rino, dal sorriso eternamente stampato su di un volto per niente toccato dal passare degli anni, la gioia di vivere in mezzo agli altri e per gli altri, la si poteva leggere in quei piccoli ma profondissimi occhi, uscio spalancato su un cuore dolce e disponibile. Sebbene di statura non elevata, giganteggiava per vigoria fisica e soprattutto morale, un eterno ottimista, un entusiasta, carismatico trascinatore che predisponeva ad un'immediata simpatia umana. A lui lo scoutismo ha dato quella cifra particolare che fa dell'educatore qualcuno capace di entrare in profonda sintonia con i suoi alunni, perché essi non gli sono estranei, perché la crescita, quella vera, è sempre costruita su di un processo di reciprocità nell'amore, nell'impegno, nel rispetto. Dallo scoutismo Rino ha tratto questi valori, questo modo d'essere, di mettersi di fronte all'altro con uguale rispetto per tutti. Allo scoutismo ha dato l'onore di poterlo annoverare tra i membri della sua grande famiglia. Lo abbracciamo forte trovando consolazione nel convincimento che il suo è stato un tempo ben speso e conforto nel sapere che avrà salutato questa vita accarezzato dalla brezza di quel mare che tanto amava.

Buona strada a te, carissimo fratello.

BIAGIO SOFFITTO