A cura della Redazione

Una bella giornata di sport quella di sabato 19 maggio sul litorale Marconi di Torre Annunziata. Si è corsa la quinta edizione della Pasta Run, la maratona di 10 chilometri organizzata dall'ASD Oplonti Trecase Run.

Millecento i partecipanti, con tantissimi atleti provenienti da tutta la regione per dar vita ad una corsa podistica, la Past Run, che sta diventando - anno dopo anno - un appuntamento sempre più importante nel panorama delle competizioni sportive sulla distanza di 10 km.

E’ straordinario come lo sport riesca a conciliare tutti, grandi e piccoli. Oltre alla gara per gli adulti, infatti, si è svolta anche la Kids Run, una mini corsa per bambini dai 6 ai 12 anni, con circa duecento partecipanti.

Una grande festa dello sport, con tantissime famiglie a godersi la splendida giornata di sole in Villa Comunale, dove l’obiettivo per gli atleti non era vincere, bensì partecipare, esserci, godersi i diecimila metri di corsa a contatto gli uni con gli altri, soffrire insieme, ammirare il fantastico panorama incontrato lungo il percorso, dalle spiagge di viale Marconi al porto, dal Lungomare Oplonti allo scoglio di Rovigliano.

Ottima l’organizzazione ed il servizio d’ordine, con le tre aree di parcheggio messe a disposizione completamente occupate da auto.

E veniamo alla corsa. A tagliare per primo il traguardo, Gilio Iannone in 31’ e 25” (società Il Laghetto); secondo Youssef Aich in 32’ e 14”; terzo Giuseppe Soprano, in 32’ e 16”. Tra le donne si impone Malika Ben Lafkir (Lunkard) in 36' 25" 35, seguita da Asmae Ghizlane (36' 58" 60) e Hanane Janat (37' 31" 50).

«Permetteteci, per una volta, di essere autoreferenziali - ha affermato Roberto Cirillo, presidente dell’Oplonti Trecase Run - . Abbiamo concluso una gara che come sempre ha regalato tantissime emozioni. Il mio sguardo era rivolto al mare, ho visto un gruppetto di atleti che correva e pensavo tra me e me: “Ma quanto è bello correre a Torre Annunziata". E sono certo lo avranno pensato in 1.100. C’erano il mare, la storia, la tradizione, ma soprattutto loro, gli atleti, con mille colori e mille sorrisi. Ai numeri straordinari di quest'anno, hanno fatto seguito i fatti con una città in festa e accogliente. Abbiamo creato una simbiosi con la città che ci inorgoglisce e ci emoziona. Posso senz’altro affermarlo: Pasta Run è Torre Annunziata e Torre Annunziata è Pasta Run. Grazie a tutti».

