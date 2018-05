A cura della Redazione

Nuovo bando pubblico per l’assegnazione di alloggi comunali a Torre Annunziata. Nella seduta di giovedì 24 maggio, la Giunta municipale ha approvato - su proposta dell’assessora al Patrimonio, Emanuela Cirillo - la delibera con il relativo “bando di concorso integrativo per l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica che si rendessero disponibili nel territorio cittadino”.

Potranno inoltrare la domanda coloro in possesso di determinati requisiti, tra cui la residenza o l’attività lavorativa esclusiva o principale nel comune di Torre Annunziata; la non titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su alloggio adeguato alla esigenza del nucleo familiare; reddito familiare non superiore ai 14mila euro prodotto nell’anno 2017; non essere occupante abusivo di un alloggio di edilizia residenziale pubblica.

Le domande di partecipazione dovranno essere compilate unicamente sui moduli appositamente predisposti dal comune di Torre Annunziata, distribuiti dall’Ufficio Patrimonio-Politiche Abitative (via Provinciale Schiti n. 53) o scaricabili direttamente dal sito istituzionale www.comune.torreannunziata.na.it

Per l’attribuzione dei relativi punteggi, dovranno essere allegati alla domanda una serie di documenti meglio specificati nel bando di concorso.

Le istanze, debitamente compilate e firmate, vanno inoltrate esclusivamente a mezzo raccomandata postale con ricevuta di ritorno, allegando la fotocopia del documento di identità in corso di validità del richiedente, entro e non oltre 45 giorni dalla pubblicazione del bando, al seguente indirizzo: “Comune di Torre Annunziata – via Provinciale Schiti n. 53”. Sulla busta andrà riportato nome, cognome, indirizzo del mittente e il seguente oggetto: “Bando per l’assegnazione di eventuali alloggi di edilizia residenziale pubblica che si rendessero disponibili”.

Le domande pervenute saranno istruite dalla “Commissione Provinciale per l’Assegnazione Alloggi ERP” che, dopo aver assegnato a ciascun partecipante un punteggio provvisorio, secondo quanto previsto dal bando di concorso, formulerà una graduatoria provvisoria e, successivamente, quella definitiva.

«Il bando integrativo per l’aggiornamento della graduatoria ci consente di assecondare tutte le richieste che sono pervenute in questi mesi - spiega l’assessora Cirillo -. Con la pubblicazione della prima graduatoria dell’anno 2014, e con l’istruttoria di quella dell’anno 2015, i cittadini hanno compreso che è stata intrapresa la strada della legalità. Ora ci resta da lavorare sul bando del 2016 e attendere le istanze per quello del 2018 - continua l'esponente di giunta - perché l’obiettivo dell’Amministrazione comunale è quello di mettersi perfettamente in regola. Con l’integrazione della graduatoria avremo l’esatto quadro della situazione delle famiglie che più necessitano di un alloggio. Inoltre - conclude l’assessora - con la ristrutturazione degli alloggi nel quartiere Penniniello e con gli sgomberi di coloro che non sono in regola, faremo spazio ai cittadini in possesso dei requisiti».

Per essere sempre aggiornato clicca "Mi Piace" sulla nostra pagina Facebook