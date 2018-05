A cura della Redazione

Si terrà mercoledì 30 maggio, alle ore 10:30, presso la Sala Teatro dell’Istituto Salesiano in via Margherita di Savoia a Torre Annunziata, la cerimonia finale di premiazione delle classi vincitrici della gara didattica di educazione ambientale “La Caccia al Tesoro di Capitan Eco”, promossa dal Comune di Torre Annunziata in collaborazione con la PrimaVera srl.

La gara didattica ha coinvolto tutti i plessi degli istituti di istruzione primaria del Comune oplontino, puntando a rafforzare le conoscenze sul tema della raccolta differenziata attraverso il coinvolgimento degli studenti e delle famiglie.

L’obiettivo principale è stato incentivare l’utilizzo del Centro Comunale di Raccolta di via Roma, incrementando i conferimenti di materiali differenziati e salvaguardando in tal modo l’ambiente e la città.

All'iniziativa interverranno il sindaco Vincenzo Ascione, l'assessora all'Ambiente, Floriana Vaccaro, il presidente della PrimaVera, Carmine Borrelli, don Antonio Carbone, resposanbile della Casa Salesiana oplontina, i dirigenti scolastici e i docenti delle scuole che hanno partecipato al progetto, in tutto circa cento alunni.