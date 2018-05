A cura della Redazione

L'Istituto Parini-Rovigliano si aggiudica la "Caccia al Tesoro di Capitan Eco", l'iniziativa sulla raccolta differenziata e l'educazione ambientale riservata agli alunni delle scuole elementari di Torre Annunziata, promossa dal Comune in collaborazione con la PrimaVera, la società che gestisce il servizio di igiene urbana.

Una vera e propria gara che ha coinvolto tutti gli istituti di istruzione primaria presenti sul territorio cittadino, con l'obiettivo di rafforzare le conoscenze sul tema della raccolta differenziata, attraverso il coinvolgimento dei bambini e delle loro famiglie

Presso la Sala Teatro dell’Istituto Salesiano di via Margherita di Savoia, l’assessore alle Politiche Ambientali, Floriana Vaccaro, ha premiato le classi vincitrici: al quinto posto, la IV E del IV Circolo Didattico “Cesàro” di via Veneto; al quarto, la III A del II Circolo Didattico “G. Siani” di via Tagliamonte; al terzo, la IV C dell’Istituto Comprensivo “G. Leopardi” di via Cavour; al secondo, la IV A dell’Istituto Comprensivo “Alfieri-Manzoni” di via Gambardella. Ad aggiudicarsi la gara, come detto, è stata la classe III A dell’Istituto Comprensivo “Parini-Rovigliano”.

«Mi auguro che questa iniziativa vi abbia consentito di approfondire le conoscenze sulla tematica dei rifiuti e della raccolta differenziata - ha detto l’assessora Vaccaro rivolgendosi ai giovani studenti -. A tal proposito, diventa fondamentale il lavoro degli insegnanti che devono istruirvi sull’educazione ambientale. Questo gioco a cui avete partecipato con così tanto impegno - ha concluso - dovrà esservi da sprone per diventare in futuro dei cittadini rispettosi della legalità. Solo così Torre Annunziata potrà diventare una città migliore».

Presente alla cerimonia di premiazione anche il sindaco Vincenzo Ascione. «Oggi si chiude quest’avventura che vi ha portato alla scoperta di una materia per voi non convenzionale ma importantissima - ha dichiarato il primo cittadino rivolto ai bambini -. Uno degli obiettivi della gara didattica è stato anche quello di incentivare l’utilizzo del Centro Comunale di Raccolta di via Roma, incrementando i conferimenti di materiali differenziati e salvaguardando, in tal modo, l’ambiente e il territorio. L’intento dell’Amministrazione comunale è quello di portare a compimento, nel minor tempo possibile, le progettualità che potranno consentire alla città di crescere. Ringrazio voi, i dirigenti scolastici e le famiglie - ha concluso il sindaco Ascione - per aver affrontato con così tanto entusiasmo questa bellissima iniziativa».

