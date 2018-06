A cura della Redazione

Degrado in via Bertone a Torre Annunziata. Ci troviamo nel cuore del Quadrilatero delle Carceri, in pieno centro storico. Questa volta la segnalazione ci giunge da un cittadino residente nella zona, che ci ha anche inviato le immagini che testimoniano l'ennesimo scempio e stato di abbandono in cui versa l'area. Da sfondo, come quasi sempre in questi casi, cumuli di immondizia sparzi un po' ovunque, suppellettili lasciate qua e là, tubature dell'acqua rotte e così via...

«Sono uno dei tanti che paga le tasse, in particolare quella dei rifiuti - ci scrive il cittadino - ma per colpa di qualche persona incivile, dell'Amministrazione comunale e della Gori, che per le fogne viene, fa il sopralluogo e non fa mai il lavoro che risolve definitivamente il problema, siamo costretti a vivere in mezzo ai rifiuti e scarichi fognari all'aperto. Siamo abbandonati a noi stessi».

Insomma, un'altra "fiera della anormalità" in cui tutto appare sempre tristemente normale.

