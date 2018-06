A cura della Redazione

Sospensione dell'erogazione idrica e abbassamenti di pressione a Torre Annunziata, su gran parte del territorio cittadino. Sul sito internet della GORI però non c'è traccia dell'avviso. Lo scopriamo contattando il numero verde dedicato alla segnalazione guasti.

Il disservizio ha avuto origine intorno alle ore 14 e si protrarrà fino alle ore 18 di lunedì 11 giugno, e riguarderà - oltre quelle strade già indicate nella giornata di ieri, domenica 10 giugno, perché interessate da lavori programmati alla rete idrica (per i quali la GORI ne aveva stabilito l'ultimazione alle ore 13 di oggi), ossia traversa Maresca, via Maresca, via Epitaffio, I Traversa Epitaffio, II Traversa Epitaffio, via Dino, via Avallone, via Tagliamonte, via Simonetti -, anche corso Umberto I, corso Vittorio Emanuele III, via Gino Alfani, via Prota, via Vittorio Veneto, via Gambardella.

Per essere sempre aggiornato clicca "Mi Piace" sulla nostra pagina Facebook