A cura della Redazione

La mobilitazione promossa dal Comitato Salera contro le cisterne di idrocarburi nel porto di Torre Annunziata, vedrà la partecipazione anche dei parlamentari del M5S, Luigi Gallo (deputato) e Virginia La Mura (senatrice).

Il raduno è previsto in piazza Cesàro alle ore 18.30 di giovedì 14 giugno. Da qui poi il corteo raggiungerà l'area portuale dove si terrà il sit-in di protesta.

«Ne parleremo con il ministro dell’Ambiente, Sergio Costa, e il ministro dei Beni Culturali, Alberto Bonisoli - spiegano i parlamentari -, per mettere in campo tutte le azioni necessarie non solo a impedire la costruzione di nuovi silos ma anche a verificare la messa in sicurezza e bonifica dell'area. Sulla salute dei cittadini non permetteremo di fare profitti».

Gallo e La Mura riferiscono poi di analisi Arpac effettuate nell'area in cui sono in costruzione i depositi. Analisi che, dicono, evidenziano un «pesante inquinamento da tetracloroetilene, una sostanza tossica che mette a rischio la salute. Quest'opera va fermata - dichiarano ancora gli essonenti pentastellati - e intendiamo mettere in campo ogni strumento possibile. L'inquinamento da tetracloroetilene è accertato, sostanze talmente nocive da richiedere una bonifica. Inoltre la Commissione paesaggistica (del Comune, ndr) ha già dato parere contrario all'opera in questione e non abbiamo ancora avuto documenti dalla Soprintendenza e dal Comune. Il deposito di stoccaggio della Isecold sorge in una zona altamente popolata e questo aumenta il rischio di esposizione dei cittadini agli agenti inquinanti».

In ultimo, Gallo e La Mura sottolineano come «la realizzazione dell'opera entrerebbe in contrasto con la vocazione stessa del territorio che rientra nel "Grande Progetto Pompei". Per quelle aree bisogna prevedere il recupero dei luoghi e la riqualificazione come delinea il documento Unesco e non certo la realizzazione di siti inquinanti che rischiano di sfregiare il territorio. Abbiamo già sollevato la questione in Parlamento attraverso una interrogazione e presto ne parleremo con i ministri Costa e Bonisoli».

