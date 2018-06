A cura della Redazione

Movida estiva a Torre Annunziata, firmata l'ordinanza per il contenimento delle emissioni sonore sul litorale cittadino di via Marconi. Il sindaco Vincenzo Ascione ha adottato il provvedimento che limita l'impatto acustico in occasione di eventi, spettacoli, concerti, serate danzanti organizzati dagli stabilimenti balenari e dagli esercizi commerciali della zona.

La diffusione di musica, sia all'aperto che al chiuso e sia "live" o attraverso apparecchiature, è consentita dal lunedì al giovedì e la domenica sino alle ore 1,00, il venerdì sino alle ore 2,00 e il sabato fino alle ore 3,00 del giorno successivo. Scatta l'obbligo di abbassare il volume un’ora prima degli orari stabiliti. Inoltre, per la diffusione musicale, tutti gli esercizi dovranno munirsi di apparecchiature tecnologicamente avanzate per contenere le emissioni sonore. Per i gestori di stabilimenti balneari è fatto inoltre obbligo di posizionare apparecchi ed impianti per la diffusione di musica rivolti verso il mare. In realtà, l'ordinanza specifica che già dalle ore 22 debbano essere ridotti i decibel (65 fino alle 22, 60 dalle 22,01 all'una, 50 dalle 1,01 alle 2).

Adottato anche il nuovo regolamento di accesso agli uffici comunali di via Provinciale Schiti - la sede amministrativa dell'Ente - e alle strutture sparse sul territorio cittadino. Agli uffici comunali si potrà accedere il lunedì, martedì e venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00; il giovedì dalle ore 14,30 alle ore 16,30. Fanno eccezione l’Ufficio Anagrafe e Stato Civile, dove l’orario di accesso è, dal lunedì al venerdì, escluso il giovedì, dalle ore 8,30 alle ore 12,30 (il giovedì dalle ore 14,30 alle ore 16,45); e la Biblioteca comunale "Ernesto Cesàro", che sarà aperta tutti i lunedì, martedì e mercoledì dalle ore 8,30 alle ore 12,30 e dalle ore 13,45 alle ore 14,45; il giovedì, dalle ore 8,30 alle ore 12,30 e dalle ore 14,30 alle ore 16,45; il venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,30.

Gli utenti non potranno accedere agli uffici comunali senza appuntamento o senza aver specificato il motivo della visita. All’ingresso dovranno consegnare il proprio documento di riconoscimento (che sarà, poi, restituito all’uscita) e ritirare il pass. Inoltre sarà vietato l’accesso a gruppi di persone se non autorizzati dal sindaco. Infine non sarà consentita l’entrata ad amministratori, dipendenti e utenti in abiti che ledono il decoro dell’Istituzione (pantaloncini, canottiere, zoccoli, bikini, ecc.). All'ingresso ci saranno uno o due uscieri incaricati di effettuare le operazioni di riconoscimento, ed un vigile urbano.

