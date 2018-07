A cura della Redazione

Il presidente del consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torre Annunziata, Gennaro Torrese, l’aveva detto, annunciando la seconda edizione di Giusti nel Mondo: «L’Avvocatura deve uscire dai palazzi, deve stare tra la gente e camminare al fianco di chi fa della ricerca e della solidarietà le proprie prerogative».

E la risposta non si è fatta attendere: nel corso del gala organizzato dall’Ordine, infatti, sono stati raccolti circa 23mila euro (22.750 per la precisione) che verranno interamente devoluti all’istituto di ricerca e genetica Tigem di Pozzuoli, diretto dal ricercatore Andrea Ballabio, che durante la serata svoltasi allo Yacht Club Marina di Stabia ha anche ricevuto un riconoscimento per l’opera meritoria svolta negli anni. «Si tratta - sottolinea ancora Gennaro Torrese - di un’eccellenza del nostro meridione, capace di farsi apprezzare in tutta Italia e anche all’estero. Come Ordine siamo stati orgogliosi di poterlo avere ospite e di avere fatto nel nostro piccolo qualcosa per le attività di ricerca condotte dall’istituto Tigem».

Andrea Ballabio è la seconda personalità insignita dall’Avvocatura oplontina del premio “Giusti nel Mondo”: nella prima circostanza a ricevere il riconoscimento era stato il premio Nobel per la Pace 2015, Abdelaziz Essid. Anche in quella occasione furono raccolti oltre 22mila euro, destinati poi alla Lega del filo d’oro e alle popolazioni colpite dal terremoto nell'Italia centrale. «Un grazie - conclude Torrese - va agli sponsor che ci hanno permesso di sostenere interamente i costi dell’iniziativa, in modo da donare all’istituto Tigem l’intero ricavato di quanto raccolto tra i nostri iscritti e tra gli ospiti della serata».

Il dott. Ballabio con il presidente Torrese

