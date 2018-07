A cura della Redazione

Operazione strade sicure a Torre Annunziata. Stamattina, domenica 15 luglio, gli agenti della Polizia urbana, al comando del capitano Enrico Ambrosetti, hanno elevato una ventina di contravvenzioni alle auto parcheggiate in divieto di sosta lungo viale Marconi. Due di queste, con targa straniera, sono state portate via con un carro attrezzi.

«Per quanto riguarda le auto con targa straniera - ha affermato un agente municipale - ultimamente stiamo assistendo ad un fenomeno molto diffuso non solo qui a Torre. Molti automobilisti, per lo più dell’Europa dell’Est, ben consapevoli che per notificare loro una multa bisogna dar luogo a procedure burocratiche molto complesse e tempi lunghissimi per le notifiche, parcheggiano le auto dove meglio credono, sperando così di farla franca. A noi non restano che due alternative: o aspettare il trasgressore vicino all’auto, oppure fare rimuovere l’automezzo dal carro attrezzi».

Intanto il litorale torrese stamattina era affollatissimo di bagnanti. Sarà il grande caldo, che al Sud ha toccato temperature che sfiorano i 40 gradi, ma le spiagge sono state prese letteralmente d’assalto. Al lido “Mappatella” non c’era spazio neppure per posizionare un ombrellone. I lidi a pagamento hanno fatto il tutto esaurito. Sulla darsena dei pescatori, spazio adibito a parcheggio auto, già dalle prime ore del mattino era pressoché impossibile trovare un posto per sostare. Stessa cosa per le strade in prossimità degli stabilimenti balneari (via Gino Alfani, via Fusco, via Rocco, via Porto).

La cosa più razionale - secondo noi - sarebbe quella di parcheggiare le auto lungo le strade a ridosso di corso Umberto I (la domenica, peraltro, non si paga il parcheggio) e raggiungere via Marconi attraverso il parco di Villa Parnaso. Una scelta economica ma anche salutare.

