A cura della Redazione

Una canna fumaria di eternit contenente amianto abbandonata lungo la Rampa Naviganti, nel pieno centro di Torre Annunziata.

Il pericolo è stata segnalato - a detta dei residenti - da oltre una ventina di giorni al Comando dei vigili urbani, i cui agenti hanno provveduto anche ad apporre un nastro bianco-rosso, per limitare l'area, ed un cartello per segnalare la presenza di amianto. Ma da allora ne è passato del tempo: il nastro è quasi scomparso, come pure il cartello, mentre la canna fumaria è rimasta lì, con tutto il suo potenziale pericolo.

La questione va vista sotto due aspetti. Innanzitutto va sottolineata l'incoscienza di coloro che hanno trasportato e poi depositato la canna lungo la Rampa. Sicuramente essi stessi si sono sottoposti a rischi in quanto, pur trattandosi di "amianto compatto", contenuto all'interno di altro materiale, in questo caso il cemento, in caso di rottura e deterioramento della canna fumaria le fibre si frammentano e si liberano nell'aria. La loro inalazione comporta un grave pericolo per la salute, in quanto l’amianto è cancerogeno e può provocare diversi tumori.

In secondo luogo, per quanto sopra detto, è da irresponsabili lasciare una canna fumaria depositata per strada per tutto questo periodo senza un minimo di prevenzione. E' vero che questo materiale va smaltito con procedure particolari e trattato da mani esperte, ma è altrettanto vero che la canna è presente sul posto non da ieri, ma da circa un mese.

Una domanda, invece, va fatta: «Con tutte le telecamere sparse sul territorio, è proprio impossibile cercare di individuare questi incoscienti che con il loro comportamento mettono a repentaglio la salute degli altri».

(La foto è stata scattata alle ore 18,00 di sabato 28 luglio 2018)

