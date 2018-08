A cura della Redazione

Dispositivi di traffico in occasione dei festeggiamenti per Maria SS. della Neve, che si svolgeranno dal 3 al 6 agosto 2018 a Torre Annunziata, dove si celebra la festa patronale.

Il Comando di Polizia Municipale di Torre Annunziata ha emanato un’ordinanza che stabilisce nei giorni 3, 4 e 5 agosto, dalle ore 17 alle ore 24, l’istituzione del senso unico di marcia in via Mortelleto in direzione Napoli-Castellammare di Stabia; il 5 agosto, dalle ore 17 alle ore 24, il divieto di sosta e circolazione vigerà in piazza Giovanni XXIII della Pace, in via De Simone e in via Dogana. Divieto di circolazione in via Castello.

Il 6 agosto, dalle ore 20 alle ore 24, il divieto di circolazione è istituito lungo corso Vittorio Emanuele III, dall’intersezione con via Vittorio Emanuele II fino a quella con via De Simone. Infine, direzione obbligatoria a destra su via Vittorio Emanuele II, all’intersezione con via Pietro Toselli, per i veicoli provenienti dalla direzione nord, e divieto di circolazione in via De Simone.

