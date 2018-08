A cura della Redazione

Anche per l'anno scolastico 2018/ 2019, la Regione Campania mette a disposizione gli abbonamenti gratuiti per gli studenti dagli 11 ai 26 anni.

Collegandosi al sito "Unico Campania", nella sezione I'm Unico, sarà infatti possibile fare richiesta dell'abbonamento o chiedere il rinnovo della card già utilizzata lo scorso anno. In entrambi i casi, occorre essere in possesso della certificazione ISEE relativa all'ultima dichiarazione dei redditi e richiesta nel 2018 (con scadenza 15 gennaio 2019), certificazione che deve essere priva di annotazioni di difformità. Per le prime emissioni bisogna anche essere in possesso di una fototessera.

L'intera procedura si svolgerà esclusivamente online. Il Consorzio procederà alla verifica dei requisiti e dei documenti allegati e, in caso di esito positivo, a fine agosto gli studenti riceveranno una e-mail che indicherà loro la data a partire dalla quale potranno andare a ricaricare la tessera già in loro possesso o a ritirare il nuovo abbonamento, presso una delle postazioni abilitate.

Saranno necessari 50 euro per richiedere l'abbonamento da parte dei nuovi utenti che usufruiranno del servizio, 40 euro serviranno a titolo cauzionale e saranno restituiti al termine dell'anno scolastico, qualora non si voglia più rinnovare l'agevolazione, mentre i restanti 10 euro saranno incamerati come contributo annuale di spesa di gestione di pratica

Per poter accedere all'agevolazioni occorre essere residenti in Campania, avere una età compresa tra gli 11 e i 26 anni, essere iscritti ad una scuola secondaria di primo e secondo grado (medie e superiori), a università, master universitari o corsi di specializzazione universitaria post laurea. La distanza casa-istituto scolastico o univesritario frequentato deve essere superiore a 1 km. Infine, occorre una certificazione ISEE non superiore ai 35mila euro.

