A cura della Redazione

Una task force per contrastare lo sversamento abusivo e irregolare dei rifiuti.

Venerdì 10 agosto, gli assessori Gaetano Veltro (Polizia Municipale) e Floriana Vaccaro (Ambiente), unitamente alla squadra ambientale dei vigili urbani diretta dal maresciallo Giuseppe Iorio, hanno eseguito un’operazione su tutto il territorio per verificare le modalità con cui vengono differenziati i rifiuti da parte dei cittadini.

«Sono stati aperti molti sacconi neri stracolmi di rifiuti e al cui interno c'era un po’ di tutto – afferma l’assessora Vaccaro -. Non solo materiali che potevano essere, con un minimo di accortenza, tranquillamente riciclati, ma anche materiali "speciali" che avrebbero dovuto essere smaltiti in altro modo. I condomini e le attività commerciali in questione saranno multati e tenuti sotto controllo affinché l'osservanza delle regole non risulti più un optional. Ciò che è emerso – continua - è che accanto ai tanti cittadini virtuosi, ce ne sono ancora molti altri che non si sforzano minimamente di osservare quelle piccole regole di civiltà che contribuiscono a migliorare il decoro alla città. Fare una raccolta differenziata di qualità significa diminuire drasticamente la produzione dell'indifferenziato e, di conseguenza, di tutto ciò che la gente abbandona per strada, facendo di queste una discarica».

Non solo una cattiva raccolta differenziata, ma anche l’incresciosa abitudine di molti di depositare per strada i rifiuti ingombranti (mobili, materassi, elettrodomestici, ecc.). «A tal proposito – spiega Vaccaro - voglio ricordare alla cittadinanza la possibilità di conferire i materiali ingombranti presso il centro di raccolta di via Roma oppure, in alternativa, chiamare il numero verde e usufruire del servizio di raccolta presso il proprio domicilio. Subito dopo la pausa estiva quando disporremo nuovamente di tutte le unità operative, partiremo con dei controlli ancor più serrati e mirati».

Dopo un periodo di interruzione della pulizia delle strada con rimozione forzata delle auto in sosta vietata, prossimamente sarà emanata una nuova ordinanza che amplierà le zone oggetto di tale servizio di pulizia. «Questo non vuol dire che le strade non incluse nell'ordinanza non saranno spazzate - conclude l’assessora -, ma semplicemente che il servizio non necessita della rimozione delle vetture.

Intanto la Prima Vera, la società pubblica che gestisce il servizio di raccolta dei rifiuti, è in procinto di esternalizzare due rami d'azienda: la sosta a pagamento e la manutenzione del verde. Nel contempo, proprio stamattina, 13 agosto, dopo sei giorni di formazione, hanno preso servizio i nuovi lavoratori trimestrali, sorteggiati a suo tempo da un’apposita Commissione tra quelli che avevano presentato la domanda e risultati idonei.

(Nella foto, i rifiuti depositati a lato della Chiesa del Carmine. Nel riquadro, l'assessora Floriana Vaccaro)

