A cura della Redazione

Lavori per la rotatoria all'incrocio tra corso Umberto I, via Prota e via Pastore.

Stamattina è entrata in funzione la rotatoria sperimentale per disciplinare il flusso del traffico in uno snodo fondamentale per la viabilità, data la vicinanza dei caselli autostradali, localizzati al confine tra Torre Annunziata e Torre del Greco, e del tribunale oplontino.

Dopo aver apportatato alcune modifice a marciapiedi e isole spartitraffico già esistenti sul posto, stamattina è andata in funzione, in via sperimentale e provvisoria, la rotatoria posta all'incrocio delle tre strade. La struttura mobile, composta da barriere di plastica, lascerà poi il posto ad una defitiva quando sarà testata la sua efficacia ai fini della scorrimento del traffico.

