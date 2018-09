A cura della Redazione

Per una riparazione sulla condotta, dovuta ad un guasto improvviso, stasera, venerdì 14 settembre 2018, dalle 20:00 alle 22:00 sarà sospesa l'erogazione idrica nelle seguenti strade di Torre Annunziata:

Vittorio Veneto, via Sepolcri, via Paolo Boselli, via Parini, Corso Vittorio Emanuele, via Dante, Via Vesuvio, via Maresca, via Zampa, via Tagliamonti, via Simonetti, via Avallone, via Caravelli, via Afani, via Gambardella, via Fusco, via delle Quattro Giornate, via Staiano, via Rampa Nunziante, via Marconi, via Poerio, piazza Cesario, via dei Mille, via Dino, via Epitaffio, piazzale Caraviello, via Sepolcri, via Prota e tutte le traverse della zona.