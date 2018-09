A cura della Redazione

«Presenterò un esposto alla Procura della Repubblica contro le affermazioni razziste di Gianluca Brambilla, imprenditore brianzolo». Lo annuncia il presidente EAV, Umberto de Gregorio. Entrambi erano ospiti - stamattina - della trasmissione Rai "Agorà", in cui si parlava dei furbetti che non acquistano il ticket per viaggiare sui mezzi pubblici.

«Il napoletano antropologicamente vuole salire gratis sui mezzi pubblici», ha detto Brambilla. «Per cui è inutile tentare di fargli pagare il biglietto - controbatte de Gregorio -. Secondo Brambilla, dunque, a Napoli devono accontentarsi di un servizio di serie B mentre Milano ha diritto ad un servizio di serie A. Intendo querelarlo per reato di danno d’immagine e di razzismo. A difesa della dignità dei cittadini napoletani e dell’EAV. Sia chiaro. Nulla di politico. Io faccio un esposto contro la persona Brambilla. Nulla contro la Lega, di cui ho rispetto come di tutte le forze presenti democraticamente in Parlamento».

Intanto, l'azienda del trasporto pubblico della Regione Campania ha effettuato un sondaggio attraverso Facebook chiedendo il motivo per cui in tanti viaggiano senza fare il biglietto. Oltre 170 i partecipanti, di cui il 25 per cento ha risposto che è giusto non pagare per il costo eccessivo del ticket e la scarsa qualità del servizio.

«Le azioni che porremo in essere per contrastare il fenomeno sono le seguenti - spiega de Gregorio -: possibilità di acquistare il biglietto dal telefonino, con durata di due ore a partire dal momento dell’acquisto; assunzione di nuovo personale (il bando è in corso) per rafforzare il presenziamento fisico delle biglietterie; riorganizzazione dell’attuale servizio di controlleria; concorso a premi “EA’ Vencere” con sponsor e campagna di sensibilizzazione».

