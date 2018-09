A cura della Redazione

Nuovo logo del Forum dei Giovani di Torre Annunziata, è polemica. Con una nota pubblicata su Facebook, il Forum ha annunciato l'estromissione di Salvatore Avvisato (foto) - segretario dei Giovani Democratici oplontini - dal concorso indetto per la creazione della immagine rappresentativa dell'organismo. «Il candidato - si legge nel comunicato - si è reso responsabile di un atto palesemente antisportivo e illegittimo, contrario ai principi ispiratori del nostro concorso, assolutamente scorretto nei riguardi degli altri partecipanti, dell’organo istituzionale Forum, e soprattutto dei giovani che tale organo rappresenta».

Ma quale sarebbe questo «atto palesemente antisportivo»? Stando alla nota del Forum, Avvisato avrebbe «falsato le votazioni acquistando likes su appositi siti in maniera sproporzionata rispetto al normale bacino d'utenza, dimostrabile dal fatto che è avvenuto un eclatante passaggio da 180 like a più di 1.270 in una sola notte da parte di profili non verificati e sicuramente non attendibili, come risultato da controlli effettuati dagli addetti alla pagina social ufficiale del Forum».

Dal canto suo, Avvisato si difende smentendo qualsiasi addebito. «Ho appreso con sommo stupore della squalifica del mio logo - ha replicato -. Tutto ciò è assolutamente avvilente dal punto di vista personale e mi danneggia dal punto di vista morale, etico e politico. Vorrei chiarire alcuni punti sulla questione. Allontano con decisione l'accusa rivoltami personalmente sia perché non ho mai commesso il fatto, sia perché, se si è consumato un vantaggio di likes nei miei confronti, è stato solo ed esclusivamente ad opera di qualcuno esterno per inficiarmi nella gara e farmi squalificare. Vi è amarezza anche dal punto di vista politico perché con il Forum dei Giovani di Torre Annunziata c'è stata stata una collaborazione fattiva e una unione di intenti che va avanti da anni per il bene della nostra città - prosegue Avvisato -, soprattutto da chi, come me, ha sempre portato, porta e porterà avanti i principi di etica, legalità e rispetto. Auspico che questa faccenda si chiuda qui e resto disponibile per un chiarimento ed un confronto con il Forum. Ho già avuto il piacere di chiarirmi sia con il sindaco Vincenzo Ascione che con l'assessore Floriana Vaccaro - conclude -, i quali hanno espresso vicinanza e solidarietà nei miei confronti».

Il logo "incriminato"

