A cura della Redazione

E' di Francesco Servillo il logo scelto per rappresentare il Forum dei Giovani di Torre Annunziata. Si è chiuso il contest sui social promosso dall'organismo comunale dei ragazzi torresi. Il progetto grafico ha ottenuto 496 preferenze, ovvero "like" postati su Facebook e Instagram.

Seconda piazza per Antonio Romano (180 voti), terza Michela Palomba (119).

«Il Forum ringrazia tutti i partecipanti e si complimenta per l'estro creativo che hanno dimostrato - si legge in una nota -. Tutte le realizzazioni dei candidati verranno esposte nella sede del Forum, in via Dante. Il vincitore sarà inviato in sede per la premiazione».

Il secondo classificato