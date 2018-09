A cura della Redazione

Allerta meteo in Campania. Questa volta, non per maltempo ma per venti forti. La Protezione Civile regionale ha emanato un avviso di criticità valevole a partire dalle 20 di stasera e fino alla stessa ora di mercoledì 26 settembre.

Su tutto il territorio si prevede vento forte da Nord-Est, con conseguente abbassamento piuttosto marcato delle temperature. Su Piana campana, Napoli, isole del golfo, area vesuviana, si segnala anche mare agitato al largo e lungo le coste delle isole.

