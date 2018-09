A cura della Redazione

L' Ordine dei Giornalisti della Campania, e la sua Commissione Pari Opportunità, sono al fianco della collega Giuliana Tamaro, da un anno responsabile del calcio femminile in Campania, insultata e strattonata da Salvatore Gagliano, ex consigliere regionale, oggi presidente della Federazione Calcio Campana.

Gagliano, con modi grossolani e arroganti, ha impedito a Giuliana di parlare, nel corso di un'assemblea convocata per designare una consigliera area Sud e due consiglieri della Lega Dilettanti nella Figc, strappandole il microfono dalle mani e inveendo contro di lei, spintonandola e facendola cadere dal palco. Alla Tamaro sono stati prescritti in ospedale cinque giorni di prognosi per i colpi riportati nella caduta. L'Ordine della Campania sarà al suo fianco in ogni sede.

(comunicato OdG Campania)