A cura della Redazione

Guasto improvviso alla rete idrica, l'area nord di Torre Annunziata senz'acqua. Sono in corso - nel pomeriggio di lunedì 1 ottobre - disservizi in corso Umberto I, via Vittorio Veneto, via Vesuvio, via Maresca, via IV Novembre, via Caravelli, via Tagliamonte, via Zampa e via Gambardella, e più in generale in tutte le strade della zona settentrionale della città.

La GORI comunica che la normale erogazione idrica dovrebbe essere ripristinata a partire dalle 18.30.

