A cura della Redazione

Campagna Nazionale di prevenzione oncologica: l’Anci e l’Airc promuovono, per il secondo anno consecutivo, un’iniziativa congiunta per sostenere “Nastro Rosa”. La campagna ha come obiettivo la sensibilizzazione di un numero sempre più ampio di donne sull’importanza della prevenzione e della diagnosi precoce dei tumori della mammella.

«L’Amministrazione Comunale - afferma l’assessore alle Politiche Sociali, Stefano Mariano - sostiene da sempre le diverse attività volte alla promozione sociale, anche tese alla cura della salute dei cittadini del nostro comprensorio. Per l’occasione, questa sera, Villa del Parnaso verrà illuminata di rosa, a testimonianza della partecipazione e sensibilizzazione della città di Torre Annunziata verso questa importante iniziativa».

