A cura della Redazione

Dal prossimo 10 ottobre entrerà in vigore l'ordinanza con la quale il Comune di Torre Annunziata bandisce le buste nere (sacchetti domestici e sacconi condominiali)per la raccolta dei rifiuti.

Il sindaco Vincenzo Ascione ha firmato il provvedimento, che prevede sanzioni dai 25 ai 620 euro per i trasgressori. Attenzione, dunque, per chi sversa rifiuti con questa modalità. La raccolta diffrenziata "porta a porta" consente infatti di identificare almeno il condominio dal quale proviene il materiale depositato.

In sostanza, per il conferimento delle varie tipologie di rifiuti prodotti (ed in particolare la frazione umida) non sarà possibile utilizzare i sacchi neri, tradizionalmente impiegati per la raccolta della spazzatura. Questo perché il rifiuto potrebbe essere "rifiutato" - scusate il gioco di parole - all'atto del conferimento negli appositi siti di smaltimento.

Devono invece essere adoperate buste biodegradabili e trasparenti, come ad esempio quelle fornite dai supermecati e dagli esercenti, o dalla PrimaVera. L'ordinanza è valida sia per le utenze domestiche che per quelle commerciali.

Disposto anche l'obbligo di tenere puliti i contenitori consegnati alle utenze per il "porta a porta".

